Gianni Infantino: Fifa-Präsident droht mit TV-Blackout bei Frauen-WM

Darum gehts Im Sommer findet die Fussball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien statt.

Während das Turnier in der Schweiz zu sehen sein wird, gibt es in anderen Ländern noch keinen TV-Deal.

Das macht Fifa-Präsident Gianni Infantino wütend.

Vom 20. Juli bis 20. August findet die Frauen-WM in Neuseeland und Australien statt (20 Minuten berichtet umfassend). Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe A auf Gastgeber Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Während bei uns das SRG umfassend über das Turnier berichtet, schauen derzeit Fans aus anderen Ländern in die Röhre – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

So ist derzeit etwa in Grossbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich unklar, ob und wo die Weltmeisterschaft übertragen wird. Fifa-Präsident Gianni Infantino: «Die Angebote der Sender, besonders aus den fünf grossen europäischen Ländern, sind immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel.» Dies sei «ein Schlag ins Gesicht all der grossartigen Spielerinnen und aller Frauen weltweit».

Die Frauen-EM war ein TV-Erfolg

Der 53-Jährige sagt weiter: «Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen.» Infantino kündigt an: «Wir werden gezwungen sein, das Turnier in den grossen fünf europäischen Ländern nicht zu übertragen, sollten die Angebote weiter nicht fair bleiben.»

Für Deutschland und Co. droht also ein TV-Blackout für die Frauen-WM. Und das nur ein Jahr, nachdem die EM in England ein Quoten-Hit war: Die Live-Übertragung vom Final zwischen Deutschland und England (1:2 nach Verlängerung) war in unserem Nachbarland etwa mit 17,952 Millionen Zuschauenden die am meisten gesehene Fernsehsendung des gesamten Jahres. Und auch in Grossbritannien schauten den Final über 17 Millionen Menschen. Ein Rekord.

Bei der Frauen-WM hebt die Fifa ihre Zahlungen (Prämien und Organisationskosten) um ein Drittel von 2019 auf rund 139 Millionen Franken an. Dies ist allerdings noch deutlich weniger als bei der Männer-WM 2022 in Katar, wo 440 Millionen Franken an die 32 Teams gezahlt worden waren.

ARD ist verwundert

Für den weiteren Schritt auf dem Weg zur gleichen Entlohnung nimmt Infantino nun also die TV-Rechteinhaber und Sponsoren in die Pflicht. Die Einschaltquoten für die WM der Frauen würden zwar bei 50 bis 60 Prozent der Quoten bei Männer-Turnieren liegen: «Während die Sender 90 bis 180 Millionen Franken für die Fussball-Weltmeisterschaft der Männer zahlen, bieten sie nur ein bis neun Millionen Franken für die Frauen-WM.»

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zeigte sich zuletzt verwundert über das Vorgehen der Fifa. ARD und ZDF hätten «ein marktgerechtes Angebot platziert», sagte er der FAZ. Zudem hindere kein Fernsehsender die Fifa daran, «die erzielten Gesamterlöse aus der Vermarktung seiner Medienrechte an seinen diversen Frauen- und Männer-Wettbewerben angemessen gleichberechtigt zu verteilen».

Während sich die BBC nicht zu den Verhandlungen äussern wollte, teilte ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak gegenüber britischen Medien mit: «Ich denke, der Premierminister würde, wie jeder in Grossbritannien, wollen, dass ein so wichtiges Ereignis im Fernsehen übertragen wird!»

Das sagt das SRF

Und das SRF? Auf Anfrage von 20 Minuten kann Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, keine Angaben darüber machen, was die Übertragungsrechte die SRG kosten – auch zu den Infantino-Aussagen nicht. Er stellt aber klar, dass das Zeigen der WM der Strategie entspreche, «der wachsenden Bedeutung des Frauenfussballs in der Schweiz mit einem stetigen Ausbau unserer Live- und Highlight-Berichterstattung Rechnung zu tragen.»

Der Schweizerische Fussballverband lässt ausrichten: «Der SFV freut sich sehr darüber, dass die sprachregionalen Sender der SRG umfassend über die WM im Sommer berichten werden.» Visibilität und Medienpräsenz im Allgemeinen seien für den Frauenfussball in der Schweiz und auch in allen anderen Ländern von grosser Bedeutung, um weiter zu wachsen.

Am Ende bleibt so die Frage: Gibt es trotz allem noch Hoffnung auf ein Happy End für die betroffenen Länder? Unklar. Gemäss der «New York Times» haben Fifa-Vertreter bereits über mögliche Alternativen gesprochen, einschliesslich der Ausstrahlung der Spiele auf ihrer eigenen Streaming-Plattform oder auf dem Youtube-Kanal des Verbands.