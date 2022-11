Gianni Infantino wird für seine Rede heftig kritisiert

«Sternstunde der Realitätsverweigerung»

«Ohne Kulturwandel ändert sich nichts»

Die am Sonntag beginnende Fussball-Weltmeisterschaft ist die erste in einem arabischen Land. Katar als WM-Gastgeber steht seit Jahren wegen seines Umgangs mit ausländischen Arbeitskräften, mit Frauen und Vertretern der LGBTIQ-Gemeinschaft in der Kritik. Homosexualität ist in dem Emirat strafbar. Viele User sind aus diesem Grund von der Rede enttäuscht, sie erwarteten mehr. Henry Winter von der «Times» meinte so beispielsweise: Infantino «lebt in einer Blase, verwandelt sich in Blatter, bringt sich und das Spiel in Verlegenheit.»