Schnödes Beige, 70er-Jahre-Senfgelb, schwarzer Boden und weiss gekachelte Wände. 90 Prozent der Bäder bei uns in der Schweiz sehen so oder so ähnlich aus und schreien dementsprechend nicht gerade nach guter Laune. Umso schöner, dass eine Gruppe erkannt hat, dass es auch anders geht: Viele Interior-Instagramerinnen präsentieren inmitten des Lockdown-Grau-in-Graus Badezimmer, die sich klar gegen den Einheitsbrei stellen. Und das mit einer ordentlichen Portion Farbe.

Pink, Türkis, Himmelblau und Sonnengelb, am besten alles zusammen – wieso eigentlich nicht? Das Besondere daran: Die Ausstellungsstücke sind keine teuren Designer-Anfertigungen, sondern in den meisten Fällen Marke Eigenbau. Etwas Farbe an der Wand, ein paar frühlingsfrische Fliesen am Boden, ein neues, buntes Waschbecken und glänzende Armaturen, fertig ist das Good-Mood-Bad.