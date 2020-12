Andrej Schpatak / Wildlife Photographer of the Year

Andrew Lee / Wildlife Photographer of the Year

«Familienporträt» von Andrew Lee (USA): Für dieses Bild von Kaninchenkäuzen musste der Fotograf sich vor allem gedulden. Tatsächlich dauerte es mehrere Tage, bis zumindest neun der insgesamt zehn Familienmitglieder in dieselbe Richtung – nämlich zu Lee – schauten. Der Vater der Vogelbande war zu dem Zeitpunkt nicht in Sichtweite.

Ami Vitale / Wildlife Photographer of the Year

Auch in diesem Jahr haben Menschen weltweit die Gelegenheit, über den besten Beitrag im Fotowettbewerb Wildlife Photographer of the Year abzustimmen.

Auch im Corona-Jahr 2020 ermöglicht es das Natural History Museum in London Menschen, sich mit etwas Schönem zu beschäftigen: den besten Einsendungen von Naturfotografen aus aller Welt. In der Kategorie People’s Choice Awards des alljährlich stattfindenden Fotowettbewerbs Wildlife Photographer of the Year küren nicht Fachleute, sondern die breite Öffentlichkeit den Favoriten. Ab sofort kannst du auf der Website des Museums abstimmen. Die Wahl läuft bis zum 2. Februar 2021.