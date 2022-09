Secondhand Day: Gib gebrauchten Gegenständen dank der 20-Minuten-Tauschbox eine zweite Chance

Die Erfolgsgeschichte des nationalen Secondhand Day geht in die dritte Runde. Am 24. September kann man nicht nur für den guten Zweck, sondern auch für einen nachhaltigen Lebensstil einkaufen. Wie im letzten Jahr nehmen wieder über 500 Läden, Flohmärkte, Tauschbörsen und Repair-Shops als sogenannte «Circular Heroes» am Event teil. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, Produkte aus zweiter Hand einzukaufen, sondern auch an Tauschaktionen und Upcycling-Workshops teilzunehmen.

Alleine im vergangenen Jahr konnten so rund 2000 Tonnen CO2 eingespart werden, was dem täglichen CO2-Verbrauch von umgerechnet fast 50’000 Menschen im Jahr oder 100 Flügen um die Erde entspricht! «Wir wollen eine Wirtschaft, die ohne Verschwendung funktioniert», heisst es auf der Homepage der Organisation. Und weiter: «Indem wir Produkte länger nutzen, verringern wir die Menge an Neuware, die produziert werden muss.» Deshalb rufen sie dazu auf, Produkte zu teilen, weiterzugeben, wiederzuverwenden, zu reparieren oder neu aufzubereiten. «Alles ist besser, als Produkte wegzuschmeissen.» Während der letzten Durchführung konnten so rund 40’000 «pre-loved» Artikel, also bereits geliebte Artikel, die Besitzerin oder den Besitzer wechseln.