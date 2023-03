Rapper Kalim lässt nach Becherwurf Fan verprügeln

Während seines Konzerts in Frankfurt am 8. März hat der Deutschrapper Kalim (31) einen seiner Fans verprügeln lassen, nachdem dieser einen Becher nach ihm geworfen hatte. Videos, die den Vorfall aus verschiedensten Perspektiven eingefangen hatten, gehen derzeit auf Tiktok viral. So beleidigt der Rapper den Becherwerfer zunächst, wirft ihm Wörter wie «Bi***» und «du Hund» an den Kopf.

Rapper verpasste Becherwerfer eine Klatsche

Danach fordert Kalim «einmal Applaus für diesen kleinen Hu***sohn». Die Instagram-Seite deutschrapelite hat mehrere Videos gepostet, in den Kommentaren halten die meisten User und Userinnen zum Becherwerfer und kritisieren Kalim. «Geht gar nicht! Egal, was vorgefallen ist, in deiner Position so zu reagieren ist ein No-go», schreibt etwa eine Nutzerin. «Like hier, wenn du es nicht in Ordnung findest, jemanden vor allen so zu behandeln», liest sich ein anderer Kommentar. «Wer ist Kalim?», spottet ein weiterer Nutzer.