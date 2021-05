iPhone und iPad - Gibt Apple Hinweise auf das nächste grosse Musik-Update?

So soll Apple künftig über Apple Music, Lieder in CD-Qualität veröffentlichen.

Verkündet Apple bereits am Dienstag ein grosses Update für die Audioqualität in ihrer Musik-App?

Hinweis darauf gibt eine mysteriöse Nachricht, die in der Musik-App erscheint.

Tatsächlich gibt es Gerüchte, dass Apple bereits am Dienstag grosse Neuigkeiten ankündigen wird, was die Musik-Nutzung auf ihren Geräten angeht, berichtet maclife.de. So soll Apple Music um ein aufregendes, neues Feature erweitert werden.