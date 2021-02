Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) sieht in der Coronakrise ein «Licht am Ende des Tunnels».

Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) sieht in der Coronakrise ein «Licht am Ende des Tunnels». Am 17. Februar stellte die Landesregierung deshalb einige Lockerungen in Aussicht. Die definitiven Entscheide fallen am Mittwoch – zuerst gingen sie bei den Kantonen in die Vernehmlassung. Das sind die Streitpunkte: