Maskenpflicht im ÖV

«Gibt es ab Montag auch ein Sonderkündigungsrecht fürs GA?»

Nach der Ankündigung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr häufen sich auf Social Media Beiträge zur Rückgabe der Abonnemente. Zahlreiche Pendler steigen lieber auf das Auto um, als eine Maske zu tragen.

Der Bundesrat hat es am Mittwoch beschlossen: Wer in der Schweiz ab Montag im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss eine Schutzmaske tragen. Das Obligatorium gilt in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr wurde zuvor immer wieder diskutiert. Nun kommt sie definitiv. Das stösst einigen Pendlern sauer auf. Nach der Ankündigung der Maskenpflicht drohen sie via Social Media mit der Kündigung des Abos: