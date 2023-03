Aufruf: Gibt es an deiner Schule ein Handy-Verbot? 

In Freiburg musste ein 17-jähriger Schüler sein Handy für eine ganze Woche der Schule abgeben – auch am Abend und für das Wochenende erhielt er das Telefon nicht zurück. Der Schüler hatte mit dem Handy in der Umkleidekabine nach dem Sportunterricht Musik gehört, an der Schule gilt ein generelles Handyverbot.