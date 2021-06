Nur drei Spieler trafen - Gibt es an dieser EM einen Penalty-Fluch?

Penalty gleich sicheres Tor? Nicht in dieser EM! 19 Spiele wurden bislang ausgetragen, sechs Mal zeigten die Unparteiischen auf den Punkt. Nur drei Penaltys wurden verwandelt – dies von Superstar Cristiano Ronaldo, dem Niederländer Memphis Depay und Emil Forsberg aus Schweden. Die weiteren drei Schützen: Gareth Bale, Pierre-Emile Höjbjerg und Ezgjan Alioski scheiterten jeweils am Torhüter oder knallten den Ball über die Latte. Dies bedeutet eine Quote von 50 Prozent.

Gibt es also an dieser Endrunde einen Penalty-Fluch? Diese Frage ist nur schwierig zu beantworten. Ein Blick auf die vergangenen zwei Endrunden zeigt jedoch: Aktuell wurden schon nach 19 Spielen mehr Penaltys verschossen als an der EM 2016 und 2012. 2016 zeigten die Schiedsrichter zehn Mal auf den Punkt – acht davon wurden verwandelt. Die einzigen Fehlschüsse gab es von Cristiano Ronaldo und Mesut Özil. 2012 betrug die Quote 75 Prozent – allerdings wurden auch nur vier Penaltys ausgeführt, da auch deutlich weniger Spiele ausgetragen wurden.