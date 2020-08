Leaks

Gibt es bald Comics in «Fortnite»?

Schon seit längerem gibt es in «Fortnite» Crossovers mit DC und Marvel. Neueste Hinweise deuten darauf hin, dass es im Game selbst bald einen Comic geben könnte.

Laut dieser Quelle soll es demnächst einen Comic-Reader im Spiel geben. Bis jetzt wurde schon ein so beschrifteter Ordner in den Spieldateien gefunden. Die Fans freuen sich sehr auf die neue Funktion, selbst wenn noch nicht klar ist, was für Comics damit überhaupt zu lesen sind. So vermutet ein User auf Reddit, dass im Reader die «Fortnite»-Geschichte erzählt werde.