Aktualisiert 07.05.2020 14:45

Regionale Abos gefordert

Gibt es bald ein neues GA?

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz kennt zahlreiche Tarifverbunde. Doch wer über ihre Grenzen hinweg pendelt, muss oft auf das ganzschweizerische GA zurückgreifen. Das soll sich ändern, fordert Baselbieter Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne).

von Steve Last

1 / 8 Das U-Abo des Tarifverbunds Nordwestschweiz reicht knapp nicht bis nach Olten (SO). Und für den Zürcher Verkehrsverbund ist es ohnehin zu weit. Die Stadt liegt im Tarif-Niemandsland zwischen den Grossregionen. KEYSTONE Wer über die Grenzen eines Tarifverbunds pendelt, muss bei der SBB antraben. Tarifverbund A-Welle Bei nur einer Strecke reicht ein Streckenabo. Will man sich nicht darauf beschränken, muss ein Modul-Abo oder gar ein GA lösen, was deutlich teurer ist. KEYSTONE

Darum gehts Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne) schlägt die Einführung regionaler GAs vor.

Die neuen Abos sollen flexibler und kundenfreundlicher sein als das jetzige Tarifsystem.

Sie sollen Tarifverbund-übergreifende ÖV-Nutzung vereinfachen.

Preislich sollen sie sich zwischen dem GA und den Verbund-Abos bewegen.

Das Tarifsystem im öffentlichen Verkehr in der Schweiz soll vereinfacht werden. Das strebt Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne) aus dem Kanton Basel-Landschaft an und hat in der Grossen Kammer ein Postulat eingereicht, das die Schaffung von Tarifverbund-übergreifenden Abonnements vorschlägt. «Dem heutigen System fehlt es an Einfachheit, Kundenfreundlichkeit und Flexibilität», sagt Brenzikofer zu 20 Minuten.

Die Menschen seien in den letzten Jahrzehnten viel mobiler geworden, privat und beruflich, so die Nationalrätin weiter . Das Angebot müsse sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, und mit den digitalen Möglichkeiten von heute sei dies durchaus möglich. So sollen Pendler ihre Abos nach ihrer Streckennutzung zusammenstellen können und von Angeboten profitieren, die die SBB und die verschiedenen Tarifverbunde einbinden.

1468 Franken mehr für sechs Kilometer

So ist Olten im Kanton Solothurn ein permanenter Stein im Schuh des N ordwestschweizer ÖVs, wie die Baselbieter Nationalrätin weiss. Wer in Olten wohnt und nach Zürich oder Basel pendelt, braucht mindestens ein Streckenabonnement. Für das Beispiel Basel reicht das deutlich günstigere U-Abo des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) nicht aus. Dieses reicht nämlich nur von Basel bis nach Läufelfingen BL, dessen Bahnhof nur knapp sechs Kilometer Luftlinie von dem in Olten entfernt ist. Diese sechs Kilometer kosten die Pendler jährlich mindestens die Differenz zwischen dem U-Abo (800 Franken, 2. Klasse, Erwachsene) und dem Streckenabo (2268 Franken, 2. Klasse, Erwachsene). Das sind 1468 Franken.

Seit 2017 gibt es Modul-Abos Wer an seiner Destination auch den ÖV nutzen möchte, kann sich im Rahmen eines Modul-Abonnements zusätzlich zum Streckenabo noch ein U-Abo der TNW oder ein A-Welle-Abo für den Aargau und das Solothurn gönnen. Mit beidem kommt man jährlich auf 2920 Franken (2. Klasse, Erwachsene). Dieses kostet für die zweite Klasse für Erwachsene 3860 Franken im Jahr, bietet aber viel mehr. Modul-Abos kö n nen n icht bei online b ei der SBB b estellt werden, sondern nur am Schalter oder telefonisch. Sie können zwar angepasst werden, beispielsweise mit einer Beschränkung auf gewisse Zonen, doch einen Einblick in die Preisdimension bekommen Kunden e rst auf Anfrage. Oder sie rechnen es sich basierend auf der Tarifverordnung 657 selber zusammen. Modul-Abos werden seit dem 23. März 2017 verkauft und sind nur auf dem Swiss Pass erhältlich.

«Es muss erschwinglich sein und soll die Kunden nicht in ein Korsett zwingen, wie wir es heute haben», so die Nationalrätin zum angedachten System. Die Preise der Modul-Abos seien schon im Bereich des GA. Zu den bestehenden Angeboten will sie aber keine Konkurrenz schaffen, sagt sie: «Es sollte sich preislich zwischen den Verbund-Abos und dem GA bewegen.»

«Flickenteppich wird so nur grösser»

« Pro Bahn fordert schon lange ein schweizweites, komplett vereinfachtes und transparentes Tarifsystem » , sagt Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn Schweiz. Brenzikofers Vorstoss steht die Organisation aber kritisch gegenüber. « Mit dieser Forderung wird der Flickenteppich und die Tarifvielfalt im Tarifsystem nur noch grösser. Auch wenn die Gültigkeitsgebiete vergrössert werden, wird es die Probleme nicht lösen » , so Blättler. Es gebe weiterhin Tarifgrenzen, die dann wieder zu neuen Problemen oder Forderungen führten.

Bei der Alliance Swisspass, die das GA und die Modul-Abos anbietet, ist man im Grunde für eine kontinuierliche Verbesserung des Angebots. « Wir begrüssen Initiativen aus der Politik, den öffentlichen Verkehr für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv und erschwinglich zu halten und stehen solchen Vorschlägen grundsätzlich offen gegenüber » , sagt Sprecherin Céline Thommen. Die Forderung nach überregionalen Angeboten sehe man aber mit den Modul-Abos als bereits erfüllt an.