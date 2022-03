Vorstoss – Gibt es bald Gratis-Tampons und -Binden auf Stadtzürcher Toiletten?  

Die Stadt Zürich startete nach den Sommerferien einen Pilotversuch. Seitdem werden an zehn Schulen Gratis-Binden und -Tampons getestet.

Grünen-Gemeinderätin Selina Walgis und ihr Gemeinderatskollege Urs Riklin fordern gratis Menstruationsartikel in öffentlichen Toiletten.

Ein Vorstoss kam an der Gemeinderatssitzung am Samstag mit einer komfortablen Mehrheit durch.

In der Stadt Zürich soll es zukünftig gratis Menstruationsartikel in öffentlichen Toiletten geben.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, fordern sie den Zürcher Stadtrat deshalb auf, zu prüfen, wie in öffentlichen Toiletten Menstruationsprodukte kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können. Ein Postulat der SP-Gemeinderätinnen Nadia Huberson und Angelica Eichenberger fordert zudem kostenfreie Hygieneartikel an Stadtzürcher Schulen.

FDP-Gemeinderätin Yasmine Bourgeois sieht das etwas anders. Eine emanzipierte Frau wisse sich zu helfen, dies sei nicht die Aufgabe des Staates. Ebenfalls gegen einen sogenannten «Nanny-Staat» argumentierte die SVP. Vertreterinnen und Vertreter der EVP und GLP unterstützen den Vorschlag von Gratis-Tampons und -Binden an Zürcher Schulen, nicht jedoch auf öffentlichen Toiletten. Die Vorstösse der Parteien Grüne, SP und AL kamen an der Gemeinderatssitzung am Samstag mit einer komfortablen Mehrheit durch, schreibt der «Tages-Anzeiger».