Stadtzürcher Abstimmung - Gibt es bald politische Vorstösse von Jugendlichen?

Am 13. Juni stimmen die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher über die Totalrevision der Gemeindeordnung ab.

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sollen in der Stadt Zürich mehr Mitspracherecht erhalten.

Die Stadt Zürich soll eine moderne Gemeindeordnung erhalten. Darüber stimmen die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher am 13. Juni ab.

Weshalb wird die Gemeindeordnung revidiert?

2018 wurde im Kanton Zürich ein neues Gemeindegesetz eingeführt. Dieses erfordert auch Anpassungen von verschiedenen städtischen Rechtsgrundlagen. So muss auch die Verfassung der Stadt Zürich angepasst werden. Die aktuelle Gemeindeordnung stammt aus dem Jahr 1971 und wurde seither bereits über 50 Mal geändert. Laut dem Stadtrat weist sie teilweise inhaltliche Lücken, sprachliche Unklarheiten und einen nicht mehr zeitgemässen Aufbau auf.

Was soll geändert werden?

Da die Gemeindeordnung bis Ende 2021 in Kraft treten muss, wurden keine umfassenden Neuerungen vorgenommen. Vereinzelt gab es aber inhaltliche Anpassungen. Eine davon: Der Ausbau der Kinder- und Jugendpartizipation. Neu soll ein sogenannter Jugendvorstoss eingeführt werden. So könnte zukünftig eine Versammlung von mindestens 60 Jugendlichen, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind und in der Stadt Zürich wohnen, mit Mehrheitsbeschluss ein Postulat beim Gemeinderat einreichen.