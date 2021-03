Noch mehr Kunden könnten am Samstag in die Läden strömen.

Mit einem grossen Andrang läuteten Konsumenten den ersten Tag nach dem Ende des Laden-Lockdowns ein. Lange Schlangen bildeten sich am Montag etwa vor den Ikea-Stores, dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach und vor dem H&M an der Zürcher Bahnhofstrasse.

«Yesses, wie kann man sich das nur antun?»

Einige Kritiker des Shopping-Ansturms machen klar, dass sich ihr Alltag durch die wieder geöffneten Läden nicht ändert. «Mein persönlicher Lockdown bleibt bestehen, unabhängig vorgezogener Öffnungen von Restaurants, Sportstadien und was die Wirtschaftsdiktatoren sonst noch so befehlen werden.»

«Beschränkungen lockern»

Samstag als Nagelprobe

Sobald sich lange Schlangen vor den Läden bilden, sollten die Ladenbetreiber die Kunden bitten, später oder an einem anderen Tag nochmals vorbeizuschauen, so Jenni. «Eine aktive Kommunikation der ruhigen Einkaufszeiten ist deshalb erwünscht.» Auf diese Weise könnten Riesenschlangen vermieden werden. «Ich glaube auch, dass lange Schlangen in der breiten Bevölkerung nicht besonders positiv ankommen in Covid-Zeiten.»