Prime-Drink von Logan Paul und KSI bald auch in der Schweiz?

In England führte der Ansturm auf den Prime-Energydrink in den Läden zu tumultartigen Szenen. Aldi Schweiz beobachtet den Hype um das Produkt mit «grossem Interesse».

Das Getränk der Social-Media-Stars KSI und Logan Paul ist seit Donnerstag in den englischen Aldi-Filialen erhältlich. Vor den Läden standen Menschen schon in den frühen Morgenstunden Schlange. 20min/noh

Darum gehts In England ist der Hype um den Energydrink von Logan Paul und KSI bereits angekommen.

Wer in der Schweiz in den Genuss von Prime kommen will, muss den Drink für teures Geld im Internet bestellen.

Coop und Migros planen den Verkauf des Produkts nicht, Aldi Schweiz hingegen zeigt Interesse.

Seit Donnerstag ist der Energydrink der Social-Media-Stars KSI und Logan Paul in den englischen Aldi-Filialen erhältlich. Die Fans standen bereits in den frühen Morgenstunden vor den Läden Schlange, um ja ein Exemplar zu ergattern. Als die Läden öffneten, stürmten die Kunden – jung und alt – in die Läden, um an die begehrten Drinks zu kommen. Auf der Plattform Facebook Marketplace wurden die Getränke kurz darauf für bis zu zehn Pfund die Flasche verkauft. Wird es bald auch in der Schweiz einen ähnlichen Ansturm auf das Hype-Getränk geben?

Bislang ist das Produkt nicht erhältlich, wer in der Schweiz einen Prime-Drink ergattern will, muss diese teuer über Online-Anbieter aus dem Ausland importieren. Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt Coop, der Vertrieb des Energydrinks sei «aktuell nicht geplant». Auch die Migros will das Produkt nicht ins Sortiment aufnehmen, schreibt jedoch: «Wir beobachten aber weiterhin die Entwicklung.»

Einzig Aldi Suisse äugt auf den Drink von Logan Paul und KSI: Man beobachte «die Entwicklungen rund um das Produkt bei unseren Kolleginnen und Kollegen auf der Insel ebenfalls mit grossem Interesse», heisst es. Doch aktuell ist der Vertrieb auch hier noch nicht in Planung.

Im Internet kostet eine Flasche 43 Franken

Tatsächlich scheint es jedoch schon einige Schweizer Kundinnen und Kunden zu geben, die sich das Produkt für teures Geld aus dem Ausland bestellt haben. In der Schweiz ist dies über die Plattformen Etsy und u-buy.ch möglich. Auf Etsy zahlt man jedoch für eine Halbliterflasche 12.85 Franken – und dazu kommen mehr als 30 Franken Versandkosten, sodass Fans mehr als 43 Franken blechen müssen, um an einen Schluck des Prime-Energydrinks zu kommen.

Würdest du den Prime-Energydrink ausprobieren? Wenn er in die Schweizer Läden kommt, ja. Nein, ich bin doch nicht blöd. Ich habe zuvor noch nie davon gehört, aber jetzt bin ich interessiert. Ja, ich bestelle mir den Drink gleich jetzt im Internet. Zeigt mir die Antworten!

Auf u-buy.ch ist die Lage ähnlich: Ein Fünferpack des Drinks mit allen Geschmacksrichtungen kostet 37 Franken, dazu kommen 8.60 Franken Zoll und 58.40 Franken Lieferkosten. Der Gesamtpreis: 104 Franken für die fünf Flaschen, umgerechnet knapp 21 Franken pro Exemplar. So warnen denn auch zahlreiche User in den Rezensionen davor, die Produkte zu kaufen. Für Fans von Logan Paul und KSI heisst es also abwarten und hoffen, dass sich einer der Detailhändler dazu entschliesst, das Produkt aufzunehmen. In den britischen Läden ist der Drink nämlich für bezahlbare zwei Pfund zu haben, was aktuell 2.20 Franken entspricht.

1 / 3 Die beiden Social-Media-Stars Logan Paul (links) und KSI (rechts) haben den Energydrink Prime lanciert. Twitter/DrinkPrime Auch in England ist der Hype seit Donnerstag angekommen. Twitter/Ecliptic F1 Ob die Getränke bald auch bei Schweizer Detailhändlern zu kaufen sind, bleibt abzuwarten. Twitter/Joe Weller

Folgt Prime auf Vitavate und Bratee?

Immer wieder sorgen Süssgetränke von Social-Media-Stars und Rappern für einen Hype in den Supermärkten – auch in der Schweiz. So brachte der deutsche Rapper Haftbefehl seinen «Haftea» auf den Markt, Capital Bra lancierte den «Bratee» und Shirin David ihren «DirTea». Das jüngste Hype-Getränk in den Schweizer Läden ist das Erfrischungsgetränk Vitavate der Instagrammer @eliasn97 (Elias Nerlich), @sidneyeweka (Sidney Friede) und @niklas.wilson (Niklas-Wilson Sommer).