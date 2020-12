Die achtjährige Virginia schrieb einen Brief mit einer grossen Frage an eine Zeitung. Sie erhielt keine klare, dafür eine herzerwärmende Antwort.

Virginia O'Hanlon um 1890. Als Virginia acht Jahre alt war, schrieb sie einen Brief an die Redaktion der Zeitung «New York Sun». Sie wollte wissen, ob es den Weihnachtsmann denn nun gebe oder nicht. Virginias Vater riet ihr, sich mit dieser Frage an die Zeitung zu wenden. Virginias Freunde sprachen ihr nicht gerade Mut zu und sagten ihr, dass der Samichlaus bloss eine Erfindung sei. Ihre Familie hingegen hielt weiterhin am Gegenteil fest.

Darum gehts Die 8-jährige Virginia O’Hanlon schrieb an Weihnachten vor vielen Jahren einen Brief an die New Yorker Zeitung «Sun».

Sie wollte wissen, ob es den Weihnachtsmann gebe oder nicht.

Der Journalist Francis Church las den Brief und nutzte die Gelegenheit, um über Hoffnung und Glauben zu philosophieren.

Sein Antworttext ist heute weltberühmt und bewegt noch immer Tausende Menschen rund um den Globus.

Was macht Weihnachten aus? Ein wunderschön dekorierter Tannenbaum, ein leckerer Braten im Ofen, die vielen bunten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum? Für die 8-jährige Virginia O’Hanlon durfte zur Weihnachtszeit vor allem eines nicht fehlen: der Weihnachtsmann.

Doch eines Tages hatte sie von ihren Freunden erfahren, dass es den Samichlaus in Wirklichkeit gar nicht gebe. Zweifel nagten plötzlich an ihr, und sie wandte sich verloren an ihren Vater. Dieser riet ihr, sich mit ihren Fragen an die Zeitung «New York Sun» zu wenden, denn: «Wenn du es in der Sun liest, dann stimmt es auch», soll der Vater gesagt haben.

Von Hoffnung und Glaube

Kurz vor Weihnachten schrieb Virginia also einen Brief an das amerikanische Blatt. Ein Brief, der um die Welt ging und noch heute – 117 Jahre später – Menschen rund um den Globus berührt.

«Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner kleinen Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Also bitte sagen Sie mir: Gibt es einen Weihnachtsmann?», schrieb das Mädchen in zierlicher Schnürchenschrift. Der Brief landete in den Händen des Kolumnisten Francis Church – ein ehemaliger Kriegskorrespondent.

An der Front der Bürgerkriege hatte der 58-Jährige wenige Jahrzehnte zuvor viel Elend und Schrecken erlebt. Als er Virginias Brief in den Händen hielt, erkannte er darin die Möglichkeit, über Hoffnung und Glauben zu schreiben – zu einer Zeit, in der es der Nation an beidem mangelte. Mit viel Liebe und Bedacht antwortete Church dem Mädchen:

Die berührende Antwort des Journalisten

«Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt vom Skeptizismus eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen: Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Doch aller Menschengeist ist klein, Virginia, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Er reicht nicht aus, um die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen.

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Grossherzigkeit und die Treue. Und Du weisst ja, dass es all das gibt, und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! Sie wäre so dunkel, als gäbe es keine Virginia. Es gäbe keinen Glauben, keine Poesie – gar nichts, was das Leben erst erträglich machte.

Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, Du könntest Deinen Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht – was würde das beweisen?

Kein Mensch sieht ihn einfach so, doch das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge im Leben bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar … Und trotzdem gibt es sie.

Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht einmal die grösste Gewalt auf der Welt zerreissen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. ‹Ist das denn auch wahr?›, könntest Du fragen. Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer, und nichts ist beständiger.

Der Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in zehn mal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie Dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia!»

