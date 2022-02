Siebter Platz – Livio Wenger verpasst die erste Schweizer Olympiamedaille im Eisschnelllauf

Wenger gratuliert dem Olympiasieger fair.

Im Eisschnelllauf stand die Entscheidung im Massenstart der Männer über 6,4 Kilometer (16 Runden) an. Mit dabei: der Schweizer Livio Wenger. Er hatte ein grosses Ziel. Für die Schweiz wollte er die erste Olympiamedaille im Eisschnelllauf holen. Ein Diplom sollte es sein. Wenger wollte Gold, Silber oder Bronze.

Doch trotz eines guten Rennens schaffte der 29-Jährige zumindest letztgenanntes nicht. Zwar konnte er sich lange im Windschatten des späteren Olympiasiegers Bart Swings halten, fiel dann aber zurück (7.). Der Belgier holte die erste belgische Goldmedaille an Olympia seit 1948. Silber und Bronze ging an Jae Won Chung und Seung Hoon Lee aus Südkorea.

Mit dem 7. Rang erzielte Wenger eine schlechtere Platzierung als noch in Südkorea. Bei den Olympischen Winterspielen vor vier Jahren wurde er im Massenstart noch Vierter. In dieser Disziplin erreichte er ausserdem mehrere Podestplätze im Eisschnelllauf-Weltcup. Und zuletzt gewann Wenger in dieser Disziplin EM-Silber. Und das, obwohl er eigentlich noch an Corona-Folgen litt. Heisst: In China wäre sicherlich mehr möglich gewesen als das Diplom am Ende. Im Halbfinal gehörte er noch zu den schnellsten Läufern.