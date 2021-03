Diese Pille gibt es tatsächlich, man spricht von einer Präexpositionsprophylaxe, abgekürzt PrEP. In der Schweiz ist sie bisher vor allem in der Gay-Community bekannt, da Schwule im Vergleich zu Heteros immer noch einem besonders hohen HIV-Risiko ausgesetzt sind. Die PrEP funktioniert auch bei Frauen, und zwar in Form einer täglichen Einnahme. Diese beginnt sieben Tage vor dem ersten Sex ohne Kondom. Wer die PrEP beenden will, nimmt nach dem letzten kondomlosen Sex weitere sieben Tage eine Tablette ein und setzt dann das Medikament ab.