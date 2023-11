Gibt es ein 13. Sternzeichen?

In der Astronomie ist das 13. Sternenbild Realität – nicht aber in der Astrologie.

Was steckt hinter dem vermeintlichen 13. Sternzeichen?

Auf Tiktok kursieren Gerüchte darüber, dass die Einteilung in zwölf Sternzeichen gar nicht richtig sei . Es soll ein 13. Sternzeichen, der Schlangenträger, dazwischenfunken und die restlichen Sternzeichen durcheinanderbringen. «Das ist falsch und solche Dinge sagen nur Menschen, die keine Ahnung haben von Astrologie», so die klaren Worte von Monica Kissling, der Präsidentin des Schweizer Astrologiebundes.

Was sind Sternbilder überhaupt?

Sternbilder sind eine Ansammlung von Sternen, die von der Erde aus am Himmel gesehen werden können. Die Sonne steht im Winter tiefer am Himmel als zur selben Tageszeit im Hochsommer. Jeden Tag wandert sie also ein kleines Stückchen. Verbindet man alle diese Punkte, ergibt das die sogenannte «scheinbare Sonnenbahn». Betrachtet man nun den Himmel von der Erde aus, zieht sich diese Sonnenbahn durch unterschiedliche Sternbilder. Im Januar steht die Sonne also in einem anderen Sternbild als im Mai oder im Oktober.