Kurze Frage - Gibt es ein Leben nach Weihnachten?

Gegen Langeweile zwischen den Jahren gibt es so einiges zu tun. Zum Beispiel: in aller Ruhe lesen.

Was haben wir hingefiebert auf die Feiertage. Wochenlang hat sich alles nur noch um das Was, Wann, Wo und Mit-Wem gedreht. Jetzt sind sie da, wir mittendrin, Heiligabend liegt knapp hinter uns … und uns fällt schon die Decke auf den Kopf. Die ganz grossen Emotionen haben sich am 24. entladen, das nächste Highlight – Silvester – ist noch ein paar Tage hin. Und nun? Während wir zwar erfolgreich das Foodkoma umschiffen, ist sonst nicht viel los. Alle sind faul oder bei ihren Familien (oder beides) und zu tun gibt es irgendwie … nichts. Denkt ihr! Die Liste der sinnvollen Aktivitäten, die uns bis Jahresende beschäftigen, ist in Wahrheit erstaunlich lang. So lang, dass einige der To -d os mit Sicherheit noch ausreichen, um auch den grau-kalten Januar etwas aufregender zu gestalten. Wir sprechen da zum Beispiel von Folgendem:

Nichts verschwenden: Die Leftover-Challenge

Für ein paar Tage haben die Supermärkte sowieso geschlossen und wir keine grosse Wahl. Zieht die Challenge trotzdem so lange durch wie möglich. Euer Kühlschrank platzt garantiert aus allen Nähten, hält den einen oder anderen köstlichen Rest vom Weihnachtsessen und auch sonst längst vergessene Zutaten bereit. Ebenso euer Vorratsschrank. Strengt eure grauen Küchenchef-Zellen an und zaubert leckere, überraschende Menüs aus den Überbleibseln. (Ebenfalls gelangweilte) Freunde zum Assistieren und Mitessen einladen ist natürlich erlaubt und erwünscht.

P.S.: Sind Kühl- und Küchenschrank nach einigen Tagen hübsch leergefegt, bietet sich ein vorgezogener Frühjahrsputz geradezu an.

Noch Eier übrig von der Weihnachtsbäckerei? Rührt eine leckere Wähe oder einen frischen Pastateig zusammen. Pexels/Daria Shevtsova

Kleiderschrank ausmisten – oder gleich die ganze Wohnung

Wo wir gerade beim Ausräumen und Saubermachen sind … Wie steht es um das Sortiment in eurem Kleiderschrank? Verbergen sich da viele Textilleichen, die eigentlich schon ewig nur kostbaren Stauraum blockieren? Ab in die Kleidersammlung damit. Könnten einige Teile mal wieder in die Reinigung oder eine längst überfällige Handwäsche vertragen? Jetzt ist die Zeit! Sortiert nach Lieblingsstücken, Farbe n oder gleich nach kompletten Looks. Mit einer gut bestückten und übersichtlichen Garderobe startet es sich doppelt gut ins neue Jahr.

P.S.: Wer jetzt in Fahrt gekommen ist, macht nach dem Kleiderschrank nicht Halt. Los, bringt die Bude auf Vordermann, verscherbelt Ungewolltes auf Tutti, bringt es bei der nächsten Gelegenheit zur Brocki eures Vertrauens oder fragt im Freundeskreis nach, ob jemand schon immer ein Auge auf eure alte Stehlampe , Bodenvase oder Auflaufform geworfen hat .

Briefe schreiben

Ja, so richtig mit Stift und Papier. Wie man das früher gemacht hat, vor Notebooks und Smartphones. Macht eine Liste eurer Freunde, denen ihr schon lange mal sagen wolltet, wie wichtig sie euch sind und wie toll ihr sie findet. Oder macht euch Gedanken, was ihr ihnen für 2022 wünscht, worauf ihr euch mit ihnen freut und warum es für euch undenkbar wäre, ein neues Jahr ohne sie zu starten. Dann ist eigentlich nur noch eure schönste Handschrift gefragt – die mag ein wenig eingerostet sein. Keine Angst, der Flow kommt zurück und die kleinen «Liebesbriefe» werden bei ihren Adressaten für ein beflügelndes Stimmungshoch und vielleicht ja sogar das eine oder andere Tränchen der Rührung s orgen .

P.S.: Mit liebevollen Goodies wie den «Tell Your Friends You Love Them»-Stickern gibt es Extra-Karmapunkte.

Das Smartphone entmüllen

Camera Roll, Wallet, Notizen – quellen euch auch sämtliche Apps im Handy über, die ihr längst nicht mehr so richtig überblickt? Aus-mis-ten. Löscht Fotos oder sortiert sie in übersichtliche Alben, kickt seit Ewigkeiten abgelaufene Flug- und Konzerttickets aus eurem digitalen Speicher und checkt, ob ihr mit jeglichen, schnell gemachten Notizen überhaupt noch etwas anfangen könnt. Wie siehts bei Whats a pp aus? Lungern da Chats in eurem Thread, die seit Monaten (Jahren?!) niemand mehr befüttert hat? Verlassen, löschen.

P.S.: Die Endgegner sind Instagram und Tiktok. Habt ihr überhaupt noch eine Ahnung , wem ihr da so folgt und warum? Bestimmt kann das eine oder andere Abo mal mit «Unfollow» beendet werden. Ihr werdet euch fühlen wie ein neuer Mensch.

Haarkur, Face Mask und Augenpatches rauf und schon kann in Seelenruhe gewellnesst und das Smartphone gedetoxt werden. Pexels/Sora Shimazaki

Endlich das Buch lesen, das schon viel zu lange brach liegt

Frage: Wie viele ungelesene oder angefangene Bücher stapeln sich auf eurem Nachttisch? Sind es mehr als null, lautet unser Tipp: Jetzt ist die beste Zeit, um es/sie endlich von vorn bis hinten zu lesen. Lasst dafür öfter mal das Notebook zu und den Fernseher aus – Netflix und die immer gleichen TV-Wiederholungen werden auch ohne euch auskommen. Und vice versa.

P.S.: Zusammen ist man mehr motiviert. Vielleicht wollen eure Freunde mit euch einen Book Club gründen? Promis wie Kaia Gerber (20) und Reese Witherspoon (45) tuns auch.

Neue Nachbarschaft erkunden

Noch eine Frage – eine letzte, versprochen. Wie lange wohnt ihr schon an eurem aktuellen Heimatort? Und wie gut kennt ihr eure Stadt? Wir meinen nicht die Hood, in der ihr blind den leckersten Kaffee und den besten Blumenladen findet. Sondern das grosse Ganze. Wir möchten wetten, da gibt es Ecken und Hot Spots, die noch darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Nutzt die Zeit und die kalte, frische Luft, um auf Entdeckungstour zu gehen und neue Lieblingsorte zu finden, die im neuen Jahr alte Routinen aufrütteln.

P.S.: Auf der Website eurer Stadt gibt es mit Sicherheit Guides für schöne Stadtspaziergänge, die sich ganz einfach herunterladen lassen.

Wie vertreibt ihr euch die Zeit zwischen den Jahren? Lasst uns eure paar Tipps in den Kommentaren da.