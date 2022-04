Österreich: Gibt es ein Polit-Comeback von Kurz? Das sagt der Ex-Kanzler dazu

Wie nun bekannt wurde, wird Kurz am 14. Mai am ÖVP-Bundesparteitag in Graz teilnehmen.

Ein halbes Jahr nach seinem vollständigen Rückzug aus der Politik wird der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz für einen Auftritt auf die Politbühne zurückkehren: Der zurückgetretene ÖVP-Obmann wird am 14. Mai am ÖVP-Bundesparteitag in Graz teilnehmen, wie «Heute» berichtet. Demnach soll Kurz am Parteitag eine Rede halten, in der er sich bei seiner Partei bedanken will. Zudem wird er zu Geschlossenheit aufrufen – wohl auch angesichts der anhaltenden Kritik an seinem Parteikollegen und aktuellem Kanzler Karl Nehammer.