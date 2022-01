Super-G Wengen – Odermatt mit Machtdemonstration! Er setzt sich an die Spitze

Vincent Kriechmayr musste zuletzt in Quarantäne, weil er sich mit Corona infiziert hatte. Nach seiner Isolation und negativem Test konnte der amtierende Doppel-Weltmeister (in Super-G und Abfahrt) am Mittwoch aber doch noch nach Wengen reisen. Dort startet er am Donnerstag mit der Nummer fünf in den Super-G, ohne jegliche Vorbereitung.