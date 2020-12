Spott und Hohn nach Briten-Flucht : «Gibt es Finderlohn, wenn man einen Verbier-Briten findet?»

200 britische Touristen, die in Verbier in Quarantäne hätten bleiben müssen, sind spurlos verschwunden. Nun macht man sich auf Social Media darüber lustig.

Wohin die Briten, die sich in Quarantäne befanden, geflüchtet sind, weiss in Verbier niemand.

200 britische Touristen haben den Skiort Verbier im Wallis vorzeitig verlassen – obwohl sie sich eigentlich in Quarantäne befinden hätten sollen. Das entspricht der Hälfte der Briten, die sich über die Weihnachtstage in noblen Walliser Ski-Resort aufhielten.

Der Skiort selbst macht Bund und Kantone verantwortlich. Man habe sich in den letzten Tagen im Stich gelassen gefühlt, so der Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde. Sängerin Emel sieht in der Verbier-Flucht typisch britischen Humor am Werk.