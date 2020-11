Denn anfang November sind Screenshots einer offiziellen Umfrage von Epic Games an die Fans aufgetaucht, in der ein mögliches Abonnement für «Fortnite» erwähnt wurde.

Anfang November sind Screenshots einer offiziellen Umfrage von Epic Games an die Fans aufgetaucht, in der ein mögliches Abonnement für «Fortnite» erwähnt wurde. Erstmals durch « Patty Leaks » auf Twitter geteilt zeigt das Bild ein neues Outfit mit anderen Vorteilen, die im Abo enthalten sein könnten. Dazu gehören der Battle Pass der laufenden Season, 1000 vBucks und eine Spitzhacke für das Outfit. Dieses Paket soll das erste in einer Reihe von Bundles sein, die man für einen monatlichen Beitrag bekommt. Der Preis für das Abonnement könnte zwischen 10 und 20 Franken liegen. Ausgerechnet ist das ein ziemlich guter Deal, denn normalerweise sehen die Preise wie folgt aus:

Ist der Battle Pass nicht auch schon ein Abonnement?

Schnell stellt sich die Frage, ob es denn in diesem Spiel ein Abo braucht. Viele Fans sehen es als Möglichkeit, für einen reduzierten Preis an Spielwährung und eventuell an exklusive Skins zu kommen. Der Battle Pass in Fortnite ist so gesehen kein Abonnement, da man ihn nicht mit echtem Geld kauft. Zudem muss man die Belohnungen erst erspielen, bis man sie freischaltet, was beim Abonnement-Bundle nicht der Fall wäre.