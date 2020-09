Das Gesetz tritt voraussichtlich ab dem 1. Januar 2021 in Kraft. Wer 100 Prozent arbeitet, hat Anspruch auf zehn Tage Papizeit.

Ab wann gilt der Vaterschaftsurlaub?

Das Gesetz tritt voraussichtlich ab dem 1. Januar 2021 in Kraft. Wer 100 Prozent arbeitet, hat Anspruch auf zehn Tage Papizeit. Das reicht mit den Wochenenden für 14 Tage Ferien.

Wenn mein Kind ein Baby ist, kann ich noch nicht so viel mit ihm anfangen. Kann ich den Urlaub nachholen, wenn es älter ist?

Nein. Väter müssen die Papizeit innerhalb der ersten sechs Monate nach der Geburt des Kindes beziehen. Die nicht bezogenen Tage verfallen danach. «Diese Frist macht Sinn, da der Vaterschaftsurlaub als Unterstützung nach der Geburt eines Kindes vorgesehen ist», sagt Jasmin Danzeisen, Expertin für Diversity bei der Beratungsfirma PWC Schweiz. Auf diese Weise sei der Vater schon von Anfang an involviert. «Damit baut er eine starke Beziehung zum Kind auf.» Fehle der Vater in dieser Zeit, werde es für ihn schwieriger, den «Anschluss» zu finden.

Was kann ein Vater in dieser Zeit konkret beitragen?

Abgesehen vom Stillen kann der Vater dem Kind laut Danzeisen dasselbe wie die Mutter bieten. «Er kann das Baby in den Arm nehmen und beruhigen, wenn es weint, es füttern, wickeln, mit ihm spielen.» Einen weiteren wichtigen Beitrag im Urlaub leisteten Väter, wenn sie sich um den Haushalt und die älteren Kinder kümmerten. «Je mehr ein Vater involviert ist, desto leichter fällt der Mutter dann auch die Trennung vom Kind und die Rückkehr an den Arbeitsplatz.»

Können frischgebackene Väter den Urlaub aufteilen?

Ja. Die Papizeit kann an 14 aufeinanderfolgenden Tagen inklusive Wochenende oder tageweise, dann sind es zehn Tage, bezogen werden. Man könnte also rund zweieinhalb Monate lang 80 Prozent arbeiten. Jasmin Danzeisen sagt: «Verlief die Geburt unkompliziert und kann die Mutter in den ersten Wochen auf Unterstützung zählen, können Väter den Urlaub auch gut tageweise beziehen.»