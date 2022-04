Doktor Sex – «Gibt es für uns noch eine Chance?»

Seither bin ich verwirrt und weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist das nur eine Phase? Gibt es noch eine Chance für uns? Ich gebe ihr gerne Zeit, wenn sie die braucht, und bin auch bereit zu kämpfen. Aber ich kann auch nicht Monate lang warten und hoffen. Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass die neue Frau schon früher Interesse an meiner Ex hatte, damals jedoch ohne Erfolg.

Ich hatte sieben Jahre eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Im Winter trennte ich mich, da es mir an Gefühlen und Zuneigung fehlte. Zudem redete ich mir ein, ich hätte mich in einen guten Kollegen verliebt. Dies stimmte aber nicht, wie sich herausstellte. Es war einfach seine Anwesenheit, die mir gut tat.

Antwort von Doktor Sex

Mit deinem Angebot hast du sie wohl in einen Konflikt gestürzt. Dass ihr Entscheid zu deinen Ungunsten ausgefallen ist, hat vermutlich in erster Linie mit dem Vertrauensverlust zu tun, den ihr dein Beziehungsabbruch zugefügt hat. Auch die Verliebtheit hat sicher einiges dazu beigetragen. Die neue Frau ist ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Entsprechend kann deine Ex vieles in sie hineinprojizieren.