Bundesrat Alain Berset forderte an der Pressekonferenz am Freitag von der Bevölkerung: «Gehen Sie in die Apotheke und lassen Sie sich testen.» Der Gesundheitsminister wünscht sich einen Test-Reflex bei den Schweizerinnen und Schweizern. Vor jedem Treffen soll ein Test her.