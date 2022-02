Super-G der Männer – Mayer mit verrücktem Schlussteil – Odermatt scheidet aus

Mit 34 Jahren krönte sich Beat Feuz am Montag zum Olympiasieger in der Abfahrt. Der Schweizer hatte besonders an einem Telefonat nach dem Rennen ganz viel Freude. «Das Schöne war, dass ich mit meiner Freundin und Tochter telefonieren konnte und das war einer der coolsten Momente meiner Karriere. Da ging mir nicht nur das Schöne durch den Kopf, sondern auch das Negative, die schweren Zeiten und der Dank an meine Freundin, dass sie zu Hause alles regelt, damit ich an den Start gehen kann. Und jeder, der selbst Vater ist, weiss wie sehr man die eigene Familie vermisst, wenn man von ihr getrennt ist.»