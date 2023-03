Turtmann VS: «Wasser gehört der Allgemeinheit und keiner Firma!»

Nationales Gut

Die Leserinnen und Leser sind sich einig: Sie sind der Meinung, dass einheimisches Wasser nationales Gut ist. So schreibt Weitsichtler: «Wasser gehört zum Grundrecht und darf nicht verkauft werden! Es gehört der Allgemeinheit und keiner Firma!» Genauso sieht es willowallo, er bringt sogar Beispiele: «Chile, die Anden und ihre ausgetrockneten Flüsse zeigen doch genug, bitte Wasser nicht an ausländische Investoren verkaufen, bitte dafür sorgen, dass einheimische Gewässer als nationales Gut beschützt werden!»

Magellan geht etwas weiter und fragt: «Gibt es eigentlich überhaupt noch so etwas in der Schweiz wie Nationalstolz, Heimatverbundenheit, Heimatschutz, Tradition, kulturelle Identität, Vorsorge für Notzeiten, Überlebenssicherung der Bevölkerung etc... oder nur noch Finanzielle Gier, Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit der eigenen Bevölkerung gegenüber, Korruption und quasi Landesverrat?»

Der Staat

Dass Wasserquellen im Privatbereich wiederzufinden sind, ist vielen ein Dorn im Auge. Hans14 etwa fragt: «Ich frage mich einfach, wie eine Wasserquelle in private Hände fallen kann. Wenn ich aber in meinem Garten Gold oder Ähnliches finde, gehört es dem Staat. Warum reagiert hier unser Staat nicht und sichert sich die wichtige Wasserquelle?»

Ausland

Zukunft

Viele Kommentierenden sprechen aber auch über die Zukunft und was ein solcher Verkauf bedeuten könnte. So schreibt m0r4x: «Mit Wasser ist nicht zu spassen, vor allem in der Zukunft nicht, wenn es aufgrund einer Klimaerwärmung wohl eher trockener wird (weniger Wasserspeicher wie Gletscher usw). Aber am Ende siegt ja immer die Profitsucht – den Preis dafür zahlen wir dann später.»