Gibt es Mundgeruch bei der Knoblauchpresse oder beim Schneiden?

Andere finden nichts Gutes daran, wie etwa der bekannte, mittlerweile verstorbene Küchenchef Anthony Bourdain , der die Knoblauchpresse in seinen Memoiren als «Abscheulichkeit» bezeichnete und schrieb: «Ich weiss nicht, was das für ein Müll ist, der aus diesen Dingern herausquillt, aber es ist kein Knoblauch.»

Nun hat seine These Aufwind erhalten: Die Knoblauchpresse soll auch für den schlechten Atem nach dem Genuss von Knoblauch verantwortlich sein. In seinem Video auf Tiktok sagt Christopher Kimball, ein bekannter britischer TV-Koch: «Jeder liegt falsch, wenn er eine Knoblauchpresse benutzt.» Weiter führt Kimball aus: «Knoblauch-Atem entsteht, wenn man eine Knoblauchzehe in einer Presse zerdrückt. Das Pressen löst eine enzymatische Aktivität aus, die einen Stoff namens Allicin produziert. Es sorgt für den Knoblauch-Atem. Und es ist sehr stark.»

Diese Meinung bestätigt Richard La Marita, Chefkoch und Ausbilder am Institute of Culinary Education, gegenüber der «HuffPost»: «Ja, Allicin ist die Hauptursache für Knoblauch-Atem», sagte er. «Die aromatischen Verbindungen des Knoblauchs, die aus Allicin stammen, gelangen in den Darm und in die Blutbahn und von dort in die Lunge, wo sie ein bis zwei Tage lang verbleiben können.»