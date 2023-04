Verhaltsauffällige Schüler: «Gibt es schwierige Kinder? Oder eher schwierige Lehrer?»

So schreibt luna19: «Das ist halt die neue Erziehung. Das Kind entscheidet selbst, wann es ins Bett will, wann es essen will, und so weiter. Und das geht halt nicht in der Schule, da gibt es Regeln.» Und auch Okari sieht Probleme in dieser Erziehungsmethode: «Fühlt sich ein Kind während der ersten drei Lebensjahre aufgehoben, geliebt und akzeptiert, hat es es – gemäss Forschung – danach im Leben einfacher. Leider verstehen viele Eltern darunter, das Kind in dieser Phase alles entscheiden zu lassen. Damit sind die Kinder überfordert und haben vor allem gelernt, keine Autorität zu akzeptieren!»