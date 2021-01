Der 1. Lauf von Daniel Yule Der Schweizer Daniel Yule kann den Rückstand auf die Spitzenplätze in Grenzen halten, auch wenn ihm keine optimale Fahrt gelingt. (Video: SRF)

«Es war schwierig, einen Rhythmus und ein gutes Gefühl zu bekommen», sagte ein sichtlich enttäuschter Daniel Yule in Zagreb. Der Bärenberg in Kroatien, er war für die Schweizer an diesem Mittwoch zumindest im ersten Durchgang kein gutes Pflaster. Zwar schafften es vier in den zweiten Lauf, doch vermochte keiner von ihnen bei widrigen Bedingungen zu brillieren. Yule als Bester liegt auf Rang 12 mit 1.13 Sekunden Rückstand auf den Führenden, zwei Ränge dahinter Ramon Zenhäusern (+1.35). «Das Gefühl war nicht wahnsinnig, die Piste ist sehr ruppig und mir ist die Umstellung von den zuvor sehr harten Trainingsbedingungen auf den weichen Frühlingsschnee nicht wirklich gelungen. Am Start habe ich auch nicht wirklich viel gesehen, die Bedingungen waren nicht optimal - aber immerhin für alle gleich», so der 28-Jährige.

Am besten mit den Bedingungen zurecht kam Clement Noël. Der Franzose zeigte einen beherzten Auftritt, wie das gesamte französische Team, das mit Muffat-Jeandet und Pinturault gleich mit drei Fahrern in den Top Ten vertreten ist. Auch die Österreicher mit Feller (3./+0.51) und Schwarz (4./+0.78) sind in Reichweite zu den Podestplätzen.

Erstmals in dieser Saison in einen zweiten Lauf kam der Schweizer Simonet, der als 34. gestartet noch auf Rang 20 fuhr, zwei Plätze vor Nef. Beide könnten im zweiten Lauf von ihrer frühen Startnummer profitieren und auf einer frischen Piste voll angreifen. (erh)