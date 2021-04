«Keeping Up With The Kardashians» :

«Keeping Up With The Kardashians» : Gibt Kourtney ihrem Ex Scott jetzt den finalen Korb?

1 / 8 US-Reality-Star Scott Disick (37) und Kourtney Kardashian (42) waren zehn Jahre lang ein Paar. 2015 trennten sich die beiden. In «Keeping Up With The Kardashians» hat Scott nun noch einmal versucht, Kourtney zurückzugewinnen. Instagram/letthelordbewithyou Die beiden teilen sich das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder und sehen sich deshalb immer noch sehr oft. Instagram/letthelordbewithyou Sein Anliegen führte Scott im Beisein des restlichen Kardashian-Clans vor. Später gab es noch ein privates Gespräch zwischen Kourtney und ihm. Instagram/kourtneykardash

Darum gehts Rund zehn Jahre lang waren Kourtney Kardashian (42) und Scott Disick (37) ein Paar.

2015 haben sich die beiden getrennt, das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Mason (elf), Reign (sechs) und Penelope (acht) teilen sich die Ex-Partner.

In der neusten Folge von «Keeping Up With The Kardashians» will Scott wissen, ob es für ihn und Kourtney noch eine Chance gibt.

Die neuste Folge von «Keeping Up With The Kardashians» steht ganz im Zeichen von Kourtney Kardashian (42) und ihrem Ex Scott Disick (37): Im Beisein des ganzen Kardashian-Clans stellt Scott sie zur Rede – allem Anschein nach, will er sie noch immer zurückgewinnen. Das frühere Paar trennte sich nach einer knappen gemeinsamen Dekade im Jahr 2015.

So waren beide zum Zeitpunkt der Dreharbeiten offiziell auch noch single. Mittlerweile haben sie jedoch bereits wieder andere Partner. Kourtney ist mit Blink 182-Star Travis Barker (45) zusammen, Scott ist mit der 19-jährigen Amelia Hamlin liiert.

Scott ist eifersüchtig

Die Unterhaltung in «Keeping Up With The Kardashians» zeigt nun, dass offenbar noch eine Aussprache nötig war, bevor sie diese neuen Beziehungen eingehen konnten. Das Gespräch zwischen Scott und Kourtney ist zustande gekommen, weil Kourtneys Schwestern Kim (40) und Khloé (36) bemerkt haben, dass Scott es gar nicht mag, wenn Kourtney mit anderen Männern flirtet.

Scott konnte also schlichtweg nicht dabei zusehen, wie Kourtney mit einem anderen geflirtet hat. Zuerst wurde sein Anliegen mit der ganzen Familie besprochen, am Ende hatten Kourtney und Scott noch ein Gespräch unter vier Augen. «Ich denke, du fühlst dich einsam», so Scott während der Unterhaltung, doch die Unternehmerin verneint: «Nein, ich bin nicht einsam.»

«Ich komme auf dich zurück»

Trotz Scotts Bemühungen genügt er Kourtneys Ansprüchen für eine romantische Beziehung nicht. Er habe gewisse Forderungen, die sie in den vergangenen Jahren an ihn gestellt habe, nicht erfüllt. Kourtney scheint sich nun – nach jahrelangem Hin und Her – doch recht sicher zu sein, dass der Zug für diese Liebe abgefahren ist.

Die beiden gehen als Freunde auseinander. Und dennoch scheint Scott zu hoffen, dass die Tür noch nicht ganz zu ist: «Du musst dich nicht jetzt entscheiden, vielleicht in ein paar Jahren dann.» Kourtney meint daraufhin lachend: «Ich komme auf dich zurück».