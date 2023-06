Champions League: Manuel Akanji gewinnt mit ManCity

Der 27-Jährige hatte mit seinem Pass vor dem 1:0 grossen Anteil am Triumph der Engländer.

Akanji über seine Emotionen

«Es ist ein unglaubliches Gefühl», freut sich Manuel Akanji nach der Partie im Interview bei blue sport. Der Nati-Star erklärte, er habe sich zuletzt schon über den Gewinn von Liga und Pokal gefreut. «Aber wir wussten, es ist noch nicht fertig. Nun sind wir überglücklich, das erste Mal die Champions League gewonnen zu haben», so Akanji. Gegenüber dem ZDF fügte er an: «Für den Moment gibt es nichts Grösseres für mich, ich bin einfach sprachlos».

Lob für Goalie Ederson

«In der ersten Halbzeit hatten wir etwas Mühe, danach machten wir es besser und gingen verdient in Führung» analysierte Akanji und lobte auch die kämpferische Leistung. «Am Schluss brauchten wir auch das nötige Spielglück, so ist es nun mal in einem Final», ergänzt der Mann aus Wiesendangen und lobt die starke Performance von Goalie Ederson und Abwehrkollege Ruben Dias.