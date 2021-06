Nach Sieg von Marathonspiel : Gibt Roger Federer in Paris Forfait?

Dreieinhalb Stunden dauerte die Night-Session in Paris zwischen Roger Federer und dem Deutschen Dominik Koepfer. Zu lange für die ehemalige Weltnummer 1?

Federer bezwingt in der Night-Session Dominik Koepfer in vier Sätzen.

In der dritten Runde von Roland Garros traf Roger Federer auf Dominik Koepfer. Er bezwang den Deutschen in vier Sätzen. «Ich spiele einfach sehr, sehr gerne Tennis. Und vielleicht hat es mir heute geholfen, dass keine Zuschauer da waren. So wurde ich am Ende in meiner ersten Night-Session in Paris nicht nervös», sagte ein erschöpfter, aber zufriedener Roger Federer nach seinem Viersatz-Sieg gegen den Deutschen Dominik Koepfer. Federer, für den es das erste Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2020 ist, nutzte nach 3:35 Stunden seinen zweiten Matchball und schlug die Weltnummer 59 7:6, 6:7, 7:6, 7:5.