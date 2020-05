So wird der #FreeESC

Gibt Stefan Raab heute sein grosses TV-Comeback?

Da der Eurovision Song Contest 2020 wegen des Coronavirus dieses Jahr nicht stattfinden kann, haben Stefan Raab und Prosieben einen Ersatz geplant – den Free European Song Contest. Hier erfährst du das Wichtigste zur Show.

Stefan Raab (53) ist nach fünf Jahren zurück in der Fernsehbranche. Zusammen mit Prosieben stellt er den #FreeESC am Samstag, den 16. Mai, auf die Beine.

Was wird am Samstag gezeigt?

Das von Stefan Raab (53) und Pro s ieben veranstaltete Musikevent #FreeESC , der Free European Song Contest, wird anstelle des Eurovision Song Contest am Samstag um 20 :15 Uhr auf Pro s ieben und Joyn gezeigt. Der diesjährige offizielle Contest musste wegen der Corona -Pandemie abgesagt werden. Live aus Köln werden 1 4 bereits angekündigte Künstlerinnen und Künstler für ihr jeweiliges Heimatland antreten. Wer als 15. Act für Deutschland antritt, wird erst in der Show selbst bekannt gegeben.

Die teilnehmenden Länder, die nacheinander auf der Bühne auftreten werden , sind auch verkü n det : Die Schweiz, Kasachstan, Irland, Italien, Bulgarien, Spanien, Polen, Niederlande, Großbritannien, Österreich, Dänemark, Türkei, Israel, Kroatien und Deutschland sin d vertreten. Moderator Steven Gätjen (47) und Ex-ES C -Siegerin C onchita Wurst (31) werden zusammen die Moderation führen.

Wer ist dabei?

Erst kurz vor der Show wurden in einer Pressekonferenz die Kandidatinnen und Kandidaten verkündet. Stefanie Heinzmann (31) wird für die Schweiz antreten. Erst gab es nur Spekulationen, da die Walliserin für kurze Zeit ihr Facebook-Profilbild durch das Logo des #FreeESC ersetzte. Jetzt ist es amtlich: Sie wird am Samstag für die Schweiz in den Singring gehen. Heinzmann wurde 2008 durch die Castingshow «SSDSDSSWEMUGABRTLAD» von Raab bekannt.

Auch für die übrigen Nationen treten bereits bekannte Musikacts an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden nicht zufällig ausgewähl t. E ine gewisse Verbindung müsse mit der jeweiligen Nation bestehen , so Prosieben : «Sei es durch Geburt, Staatsbürgerschaft oder weil die Eltern von dort stammten.»

Wie funktioniert das Punktesystem?

Nach jedem Live a uftritt wird in die Teilnehmerländer für die Punktevergabe geschaltet. Dort entscheidet eine nationale Jury, wie viele Punkte jeweils vergeben werden. Wie auch im Original -ESC können eins bis acht , zehn und zwölf Punkte vergeben werden. Auch in den Jurys sitzen bekannte Persönlichkeiten. In Polen wird Fussballer Lukas Podolski (34) die Punktezahl verlesen , und Ex-Spice - Girl Melanie C (46) trägt die Punkt e für Gro ss brita n nien vor.