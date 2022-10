EU-Beschluss : Gibts ab 2035 keine Zulassung mehr für neue Benzin- und Dieselautos?

20min/Steve Last

Vertreter der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments in Brüssel einigten sich darauf, neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 in der EU nicht mehr zuzulassen.

In der EU erhalten neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 keine Zulassung mehr.

Vertreter der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments in Brüssel einigten sich darauf, neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 in der EU nicht mehr zuzulassen, wie die tschechische Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend mitteilte. Mit dem Verbrenner-Verbot setzt die EU stark auf Elektromobilität.