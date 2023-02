Super League live: Gibts bei St. Gallen – Luzern wieder ein Torfestival?

13' Guillemenot hat auf der rechten Seite an der Luzerner Strafraumgrenze in den Abschluss. Frydek blockt seinen Schuss ab. Dabei geht ihm der Schuss des St. Gallers klar an die Hand. Der Schiedsrichter bekommt nach einigen Augenblicken aufs Ohr gesagt, er soll sich die Szene nochmals anschauen und tut dies. Nach wenigen Sekunden zeigt er auf den Punkt. Die komplett richtige Entscheidung!