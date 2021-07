Regelrevolution: Gibts bald 5-Minuten-Strafen bei Gelben Karten?

PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, SC Heerenveen, FC Brügge und RB Leipzig nahmen am Wochnende beim Nachwuchsturnier Future of Football Cup teil. Dieses gerät nun weltweit in die Schlagzeilen. Grund: Es wurden neue Regeln getestet. Diese beinhalten diverse Veränderungen, die nach erfolgreichem Testen auch gravierende Auswirkungen auf den Profi-Sport haben könnten. «Wir möchten uns anschauen, was das mit den Spielen in Bezug auf Intensität und Attraktivität für Zuschauer macht», heisst es bei Red Bull, die beim Junioren-Cup involviert sind. Laut mehreren Medienberichten hat auch der Weltfussballverband Fifa ein Auge auf die getesteten Regeln geworfen.