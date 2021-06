Mindestlohn-Abstimmung - Gibt’s für das Praktikum bald schon 4000 Franken?

«Mindestlohn bedroht Arbeitsplätze»

«Nicht jede Branche hat die gleiche hohe Wertschöpfung», sagt Benjamin von Falkenstein, Vizepräsident der Jungliberalen. Der Mindestlohn lasse dies völlig ausser Acht. Das führe dazu, das just jene, die am stärksten vom Mindestlohn profitieren würden, am meisten darunter leiden würden, weil Stellen abgebaut und keine neue Stellen in diesen Branchen geschaffen würden. Dies gelte insbesondere für Stellen im Tieflohnbereich für Arbeitnehmende ohne fundierte Ausbildung. Zudem bestehe die Gefahr, dass Firmen Arbeitsplätze in andere Regionen verlagern, wo es keinen gesetzlichen Mindestlohn gebe.