Katar 2022: Bentancur tanzt durch Portugal-Defensive – Mendes muss verletzt raus

33' Was für ein Sturmlauf! In der eigenen Hälfte erhält er den Ball zugespielt, dann legt er den Vorwärtsgang ein, und wie! Schnurstracks nach vorne zieht er in Richtung Sechzehner, setzt sich gegen drei Portugiesen durch, hat nur noch Diogo Costa vor sich und zieht ab. Der portugiesische Schlussmann behält mit etwas Glück die Oberhand.