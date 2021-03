Tatsächlich zeigen die geposteten Videos und Bilder Nachrichten-Sendungen und -Berichte aus früheren Jahren, in denen von Coronaviren die Rede ist (siehe Video oben). Auch auf Desinfektionsmitteln aus dem Jahr 2015 ist bereits der Hinweis «Hilft auch gegen Coronaviren» notiert, bei manchen Produkten wird sogar «Sars» explizit erwähnt. Und in Dean Koontz’ Thriller «Die Augen der Finsternis» aus dem Jahr 1981 ist von dem Virus Wuhan-400 die Rede. Richtig liegen die Skeptiker dennoch nicht, vielmehr bringen sie etwas durcheinander: Aber der Reihe nach.

Gestatten, Familie Corona

Coronaviren – fachsprachlich Coronaviridae genannt – sind seit den 1960er-Jahren bekannt. Dabei handelt es sich um eine Virusfamilie. Die Bezeichnung «Corona» ist also mit Familiennamen wie Müller, Meier oder Schmid gleichzusetzen. Die Angehörigen weisen alle gewisse Ähnlichkeiten auf: Was bei Familie Müller vielleicht die schiefen Zähne sind, ist bei den Coronaviridae die namensgebende Krone (Lateinisch «corona» für Kranz, Krone).

Doch wie in vielen Familien gibt es auch bei den Coronaviren Vertreter, die unangenehm auffallen und dem Menschen gefährlich werden. Die bekanntesten sind Sars-CoV-1 , das in den Jahren 2003 und 2004 ausbrach, Mers-CoV , das im Jahr 2012 die Mers-Epidemie auslöste, und Sars-CoV-2 , welches uns die aktuelle Pandemie beschert. Trotz aller Familienähnlichkeiten unterscheiden sie sich deutlich voneinander und machen so dem Menschen unterschiedlich grosse Probleme.

Frühere Varianten

Seit der laut dem Bundesamt für Gesundheit «bedeutendsten Ebolavirus-Epidemie» in den Jahren 2014 und 2015, während der in Westafrika mehr als 11'300 Menschen starben, habe man – unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit – die Impfstoffforschung vorangetrieben, erklärte Christine Dahlke, Biologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Impfstoffexpertin, in der ZDF-Sendung «Markus Lanz». «Als dann die Sequenz von Sars-CoV-2 veröffentlicht wurde, hat man gleich loslegen können.»