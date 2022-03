Sicherheit : Gibts Schutz vor einem Kurzschluss bei E-Occasionen?

Zwar sind erst wenige gebrauchte Elektroautos auf dem Markt, aber wie bei den Neuwagen nimmt auch bei den Occasionen ihr Anteil zu. Doch wie ist es um die Qualität einer Batterie eines E-Autos bestellt? Der AGVS-Experte kennt die Antwort.

Frage von Peter ans AGVS-Expertenteam:

Ich will mir ein Elektroauto anschaffen, liebäugle dabei aber mit einer Occasion. Doch welche Garantie habe ich, dass die Batterie noch in Ordnung ist und einwandfrei funktioniert? Wie kann ich dies überprüfen lassen? Und gibt es allenfalls Zusatzgarantien, um nicht kurz nach dem Kauf mit Kurzschluss stehen zu bleiben?

Antwort:

Die guten News hier: Lithium-Ionen-Akkus von E-Autos verfügen über ein intelligentes Batteriemanagement. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batteriezellen im Fahrbetrieb und an der Ladestation weder überhitzen noch zu kalt werden und damit an Leistungsfähigkeit einbüssen. Diverse Praxistests bei E-Autos haben gezeigt: Die Abnahme der Batteriekapazität auf rund 70 Prozent erfolgt in der Regel erst nach etwa 200’000 Nutzungskilometern oder rund zehn Jahren. Und werden Akkus eher zur Ausnahme als zur Regel an Schnellladestationen mit hoher Ladeleistung aufgeladen, unterstützt dies eine längere Batterielebensdauer ebenfalls.

Bei einer Elektro-Occasion, die schon lange auf einen Käufer wartet, kann eine allfällige Tiefentladung des Akkus heikel werden. Daher unbedingt nachfragen oder sich sogar schriftlich versichern lassen, dass die Batterie nicht tiefentladen war und regelmässig nachgeladen wurde. Am besten lässt man sich vom Verkäufer den Gesundheitszustand der Batterie («State of health» = SOH) ausweisen. Denn bei regelmässigen Wartungen und Checks in der Garage wird der Zustand einer Antriebsbatterie in der Regel überprüft. Diese Prüfprotokolle können neben dem Serviceheft Aufschluss über den Zustand der Batterie einer E-Occasion geben. Solche Batteriezertifikate können einerseits als markenspezifische Variante erstellt werden. Ebenso gibt es auch markenübergreifende Angebote, beispielsweise durch den ACS in Form einer Kooperation mit den Diagnose-Experten von Aviloo.