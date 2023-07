«Gieriges Biest Inflation bekämpfen»– EZB erhöht Leitzins erneut

Noch nie gab es so viele Zinserhöhungen in einem Jahr.

Im Kampf gegen die Inflation nach der US-Notenbank am Mittwoch hebt nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins weiter an, von vier auf 4,25 Prozent, wie die EZB am Donnerstagnachmittag mitteilt.

Es ist die neunte Zinserhöhung in einem Jahr. Noch nie stiegen die Zinsen so schnell an. Nach Jahren mit Null- und Negativzinsen haben die Währungshüter angesichts der hohen Teuerung die Zinsen seit Juli 2022 in einer beispiellosen Serie angehoben.