Diegten BL: Das Dach war sauber und alle Fische tot

Der Verantwortliche wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Mann wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen. Nun wurde er per Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt.

Eimerweise mussten die toten Fische am 29. April 2020 aus dem Diegterbach bei Diegten im Kanton Baselland geborgen werden. Auf einer Länge von fast 500 Metern gab es kein Leben mehr im Bach. Passanten bemerkten das Unglück und verständigten die Behörden. Das Gewässerschutzpikett des Amts für Umweltschutz und Energie, der kantonale Fischereiaufseher und die Polizei wurden aufgeboten. Der Schuldige war rasch gefunden.

Als tags darauf die Medienmitteilung versandt wurde, war bereits klar: Die unsachgemässe Anwendung von Reinigungsmittel verursachte das Fischsterben, der Verantwortliche wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Mann wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hat den Verursacher nun, fast drei Jahre nach dem Vorfall, per Strafbefehl rechtskräftig wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Gewässerschutz verurteilt. Beim Täter handelt es sich um einen 30-jährigen Mitarbeiter einer Dachreinigungsfirma. Er hatte in einem Eimer das tödliche Gemisch eines chemischen Reinigungsprodukts mit zwei Chlortabletten in Wasser aufgelöst und danach mit einer Pumpe auf das Dach gespritzt.