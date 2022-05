Visp VS : Gift gelangt ins Wasser – Hunderte Bachforellen verendet

In der Fischzucht Baltschieder VS starben vor zwei Wochen Hunderte Bachforellen. Nun ist klar, warum: Gülle war ins Wasser gelangt.

Mitte Mai verendeten in der Fischzucht in Baltschieder im Bezirk Visp Hunderte Fische. Jetzt ist klar, warum: Laut dem «Walliser Boten» haben zwei Laborberichte Gift im Wasser nachgewiesen. Es sei entweder Gülle oder Dünger, die ins Wasser gelangt seien. Wie genau, ist derzeit noch unklar.

Schwerer als der finanzielle wiegt für Meichtry aber der emotionale Schaden: «Wir haben so viel Herzblut in die Aufzucht dieser Tiere gesteckt, haben jeden Fisch vom Ei aufgezogen und wachsen gesehen. Es tat weh, diese Fische verenden zu sehen und machtlos zu sein. Und es war hart, sie entsorgen zu müssen.»

Kein Zusammenhang mit Fischsterben in Gamsen

Ebenfalls Mitte Mai waren in der Aufzuchtanlage in Gamsen VS im Bezirk Brig Hunderte tote Bachforellen entdeckt worden. Ursache für das Fischsterben waren dort allerdings zwei verstopfte Leitungen, die verhinderten, dass die Fischzucht mit Frischwasser versorgt wird. Zwischen den beiden Vorfällen besteht daher kein Zusammenhang, wie auch die Walliser Kantonspolizei auf Anfrage von 20 Minuten bestätigte. Die Ermittlungen zum Fischsterben in Baltschieder seien im Gang.