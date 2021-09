La Palma : Giftige Gase, Mega-Tsunami – Fragen und Antworten zum Vulkanausbruch

Tausende Menschen mussten sich auf der Kanareninsel La Palma in Sicherheit bringen, nachdem ein Vulkan im Bereich der Bergkette Cumbre Vieja ausgebrochen war. Hier sind die wichtigsten Antworten zum Vulkanausbruch.

Wie kam es zum Vulkanausbruch?

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hatten den Aufbau von Magma unter der Erde etwa eine Woche vor dem Ausbruch des Vulkans auf der Kanaren Insel La Palma im Bereich der Bergkette Cumbre Vieja eng im Blick. Dabei registrierten sie mehr als 20’000 kleine Erdbeben – die meisten davon zu klein, um gespürt zu werden. Das Phänomen eines sogenannten Erdbebenschwarms kann einen nahenden Ausbruch andeuten. Drei Tage vor dem Ausbruch hatte das Vulkanologie-Institut der Kanaren von mehr als elf Millionen Kubikmetern geschmolzenen Gesteins berichtet, die in den Vulkan gepresst wurden. Nach einem Beben der Stärke 4,2 kam es zum Ausbruch. Lava floss in Strömen den Berg herunter.

Besteht das Risiko eines Mega-Tsunamis?

Die Theorie, dass dieser Ausbruch einen Mega-Tsunami auf dem Archipel verursachen könnte, der bis zur Küste New Yorks reichen könnte, wurde in den sozialen Medien aufgeworfen. Dieses Horrorszenario schätzen Forscher und Forscherinnen jedoch als unrealistisch ein, wie verschiedene Medien schreiben.

Wie giftig sind die Gase des Vulkans?

Das Geologie-Institut in den USA erklärt auf seiner Webseite, dass die Lava, wenn sie ins Wasser gelangt, einen explosiven Regen verursachen könne. Diese Lavasplitter könnten auch durch die Luft getragen werden und, weiter auf dem Boden abgelagert, für Wildtiere giftig werden. «Die Wolken, welche durch die Wechselwirkung von Meerwasser und Lava entstehen, sind sauer und können gefährlich werden, wenn man zu nah dran ist», sagt Patrick Allard vom Institut für Geophysik des Globe of Paris.

Bei der Eruption entstandene Vulkanasche kann zu Atemproblemen führen. Die Behörden auf La Palma riefen Menschen in betroffenen Gebieten dazu auf, in Gebäuden zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Welche weiteren Gefahren drohen jetzt?

Nach Angaben der Behörden kommen eine Reihe von Gefahren in den kommenden Tagen und Wochen auf die Bewohner und Bewohnerinnen der Insel zu. Nun bewegen sich die Lava-Massen auf die stärker bevölkerte Küstenregion zu, wo neue Schäden anfallen könnten. Auch die Erdbeben dauern zur Zeit an. Ein neuer, dritter Riss am Vulkan tat sich nach einem Beben der Stärke 3,8 am Montagabend auf, wie das Vulkanologie-Institut mitteilte. Mehr Lava wurde freigesetzt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind der Ansicht, dass sich zusätzliche Risse auftun könnten, die weitere Gebiete gefährden könnten.

Ist dieser Vulkanausbruch besonders gefährlich?

Der Vulkan am Cumbre Vieja verursachte «eine so genannte überschwängliche Eruption», erklärte Edouard Kaminski, ein Forscher für physikalische Vulkanologie am Pariser Institut für Globenphysik in Paris dem französischen TV-Sender «BFMTV». Das sind flache Eruptionen, bei denen man noch eine gewisse Zeit hat, um Menschen zu evakuieren, um Gefahrenbereiche abzugrenzen. Die Beobachtung der Situation durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hatte zur Folge, dass die Menschen zum Zeitpunkt des Ausbruchs in Sicherheit gebracht werden konnten.