Nach Baldwin-Tragödie – Giftige Spinne beisst am «Rust»-Set zu, Mitarbeiter droht Amputation

Ein Mitarbeiter am Set des sich in Produktion befindlichen US-Spielfilms «Rust» wurde von einer hochgiftigen Spinne gebissen. Das Crewmitglied, das am Set unter anderem für die Beleuchtung zuständig war, befindet sich in einem ernsten Zustand und musste schon mehrfach operiert werden. Dies berichtet unter anderem «Sky News».